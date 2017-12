Elezioni, Di Maio: "Non apriamo solo al Pd, il nostro appello vale per tutti"

Il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio , chiarisce con un post su Facebook le strategie del Movimento in vista delle prossime elezioni. "Oggi su un giornale lanciamo segnali alla Lega, su un altro apriamo persino a un Pd derenzizzato. Smentiamo tutti questi retroscena . Il Movimento 5 stelle - spiega Di Maio - farà un appello alla luce del sole il giorno dopo il voto a tutte le forze politiche. Unici alleati i cittadini".

"Don't feed the troll è un motto popolare su Internet. Significa che quando nelle chat o nei forum o nei commenti a un post si presenta un troll, la cosa migliore è non alimentarlo, ma ignorarlo", aveva dichiarato lunedì Di Maio, replicando al segretario del Pd Matteo Renzi, senza mai citarlo, in merito alla polemica sull'euro e l'Ue.



"Il troll lo riconosci perché è quello che quando si parla di una cosa interviene totalmente a sproposito, oppure trascina il dibattito a un livello infimo, oppure inanella una serie di falsità o menzogne. Il suo obiettivo è inquinare il dibattito, senza nessuna intenzione di entrare nel merito".