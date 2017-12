Elezioni, Di Maio: M5s sarà primo e chiederà l'incarico a Mattarella

"Se non dovessimo avere i numeri per governare da soli, noi saremo comunque la prima forza politica del Paese e chiederemmo l'incarico al presidente della Repubblica, avviando poi consultazioni con tutte le altre forze sui temi del M5s". Lo ha detto il candidato premier per i 5 Stelle, Luigi Di Maio, aggiungendo: "Siccome saremo l'unica forza in Parlamento in grado di governare, chiederemo la fiducia. Altrimenti si tornerà a votare".