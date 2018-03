Elezioni, Confindustria: "Scelte politiche garantiscano stabilità"

"L'esito del voto indica chiaramente quali siano i problemi del Paese e appare evidente che solo una politica economica che punti alla crescita possa risolverli". E' quanto scrive Confindustria in una nota diffusa dopo le elezioni. "Auspichiamo pertanto - continuano i vertici degli industriali - un comportamento responsabile delle forze politiche non solo nel rivendicare un risultato, ma nel tradurlo in scelte per la stabilità e la governabilità".