Elezioni, Comune di Milano: non aspettate l'ultimo minuto per votare

I cittadini evitino "di recarsi al seggio per votare nelle ultime ore di apertura": è l'invito del Comune di Milano, che in una nota ricorda come "la collaborazione degli elettori sia fondamentale per consentire un rapido avvio delle operazioni di spoglio". Allo scopo di velocizzare le operazioni di voto, i presidenti di seggio si avvarranno anche dei vicepresidenti per gli adempimenti connessi al tagliando antifrode.