Elezioni,boom M5s al Sud:cappotto in Puglia e primo partito a Napoli

Il M5s trionfa al Sud nelle elezioni mettendo a segno uno storico "cappotto" in Puglia, dove vince in tutti i collegi uninominali (16 della Camera e otto del Senato). Risultato altrettanto positivo anche anche a Napoli, dove il Movimento ottiene alla Camera il 52,4% conquistando tutti i collegi uninominali, risultando primo partito in ogni quartiere e raggiungendo anche il 60% nelle periferie. I 5 Stelle primeggiano anche in Sicilia e Sardegna.