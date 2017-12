Elezioni, Berlusconi: "Se vincesse il M5s andremmo verso la rovina"

Se alle elezioni politiche "dovesse prevalere una forza come il Movimento 5 Stelle di Grillo, andremmo veramente verso la rovina". E' quanto afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, aggiungendo: "Perché gli italiani dovrebbero votare per me? Intanto mi hanno già dato più di 200 milioni di voti in questi ultimi anni, ma è il mio senso del dovere che mi impone di essere in campo".