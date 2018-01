Elezioni, alleanza Pd - +Europa sempre più in salita: il dibattito a Tgcom24

"Facciamo un accordo tra Pd e +Europa, lavoriamo perchè si possa rinsaldare una coalizione che non ha motivi politici per non essere composta": così Walter Verini (Pd) a Tgcom24, dopo la decisione di +Europa di correre da sola alle elezioni. "Per poterci apparentare - ha però risposto Benedetto Della Vedova - dovremmo inserire anche i candidati di Verini sull'uninominale e non so quali siano. Non c'è una rottura o una polemica ma l'unica cosa che ci è resa possibile dal Viminale è quella di andare da soli". Ma il vicesegretario Pd, Maurizio Martina, ha ribadito: "Sono assolutamente convinto che i nostri elettori chiedano a noi tutti di fare passi per l'unità e non per la divisione".