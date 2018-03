Elezioni 2018, tutti gli esclusi eccellenti

Per un pugno di voti il patron della Lazio Claudio Lotito non ce l'ha fatta ad entrare al Senato. Candidato tra le fila di Forza Italia nel collegio plurinominale che comprende Avellino, Benevento, Caserta, è risultato essere in seconda posizione dietro Sandra Lonardo, risultata eletta. Ma il marito della Lonardo, Clemente Mastella, ha consigliato a Lotito di fare ricorso per il riconteggio (tanto la moglie risulta eletta anche in un altro collegio).