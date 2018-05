Elezioni 2018, ecco come si sono informati gli italiani sui social

Questi sono i risultati emersi dal progetto "Mapping Italian News" lanciato dall'Università di Urbino. Insieme al lavoro di Bias Tracker - che ha valutato il sentiment dei post su Facebook dei principali quotidiani - ha permesso di realizzare una panoramica completa sulle elezioni mostrando sia come si sono informati gli italiani chiamati alle urne sia come si sono comportate le testate in vista dell'appuntamento elettorale.



Mapping Italian News - Se si guardano i siti più dinamici, quelli cioè che hanno prodotto più articoli, Il blog delle stelle e beppegrillo.it sono i due che hanno pubblicato le notizie con più engagement su Facebook. Solo a seguire le testate giornalistiche, con Repubblica in pole position. Anche Tgcom24 è nella top 25: alla tredicesima posizione dei siti con più interazioni su Facebook durante la campagna elettorale.



I risultati della ricerca mettono in evidenza come gli italiani abbiamo preferito fonti di parte alle testate generaliste. L'engagement delle due pagine web vicine al M5S ha superato i 15 milioni di utenti con un'interazione per articolo - in termini di like, commenti e condivisioni - che supera i 7mila per il blog e i 4mila per il sito di Beppe Grillo.



Elezioni e fake news - E' interessante notare che diverse fake news sono entrate nella classifica delle notizie con più engagement. Sono almeno cinque le notizie più condivise su Facebook durante la campagna elettorale che risultano essere non vere. Una di queste è la maxi donazione da parte di Claudio Baglioni in favore della popolazione colpita del terremoto del Centro Italia. La notizia è parzialmente falsa in quanto Baglioni ha davvero donato 700mila euro per la ricostruzione post terremoto, ma era il compenso di un concerto che nel 2017 ha tenuto in Vaticano e non aveva nulla a che fare con il cachet per la conduzione del Festival di Sanremo, come invece era riportato nella notizia.



Mentre ha ottenuto un engagement totale di 142mila, l’articolo della testata www.ilfatto.it - nulla a che vedere con www.ilfattoquotidiano.it - con la notizia del ritrovamento in Sicilia di 500mila schede elettorali già compilate. Storia totalmente priva di fondamento che però è al sesto posto per numero di condivisioni, reazioni e commenti. Nella classifica, tra i siti più produttivi, è entrata anche una fonte cosiddetta "hyperpartisan": un tipo di piattaforma produttrice di informazione “problematica”. Si tratta di piovegovernoladro.info: ha totalizzato oltre 640mila interazioni.