Ecco Ginevra, a Mattino 5 la figlia di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Prima uscita sul piccolo schermo di Ginevra, la primogenita della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, nata il 16 settembre. L'immagine in esclusiva della bimba è andata in onda durante la trasmissione di "Mattino 5", tra i cui autori c'è il papà, Andrea Giambruno. Lo scatto della piccola, avvolta in una copertina grigia, è stato poi diffuso anche via Twitter sulla pagina ufficiale del programma mattutino di Canale 5.