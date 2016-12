E.Romagna,Primarie Pd: seggi aperti

09:05 - Si sono aperti alle 8 i seggi per le primarie per la scelta del candidato Pd alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Si vota dalle 8 alle 20, in oltre 800 seggi allestiti in tutta la Regione. I due candidati sono Stefano Bonaccini, segretario regionale uscente del Pd e l'ex sindaco di Forlì Roberto Balzani. Possono votare tutti quelli che si dichiarano elettori di centrosinistra. Il risultato dovrebbe essere noto già in serata.