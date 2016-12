E.Romagna,Bonaccini vince primarie

22:18 - Stefano Bonaccini ha vinto le primarie del centrosinistra in Emilia-Romagna: è lui il candidato alla presidenza della Regione alle elezioni del 23 novembre. Ha vinto con il 61%, contro il 39% dell'altro candidato Roberto Balzani. Ma in questa "tornata" a fare notizia è la bassa affluenza: gli elettori non dovrebbero superare i 55mila, circa l'80% in meno rispetto alle ultime primarie e al di sotto degli iscritti Pd in Emilia Romagna.