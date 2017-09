E' nato il figlio di Di Battista: mamma e piccolo stanno bene

Il figlio di Alessandro Di Battista, esponente di vertice del M5s, è nato alle 6.40 di domenica. Sabato Di Battista aveva disertato Italia 5 Stelle, la manifestazione del movimento a Rimini, inviando un video nel quale spiegava che "non sono lì con voi adesso perché torno in ospedale, Sahra sta entrando in sala parto". Il piccolo è stato chiamato Andrea.