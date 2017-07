Morto ex governatore campano della Dc Ciro Cirillo: fu rapito dalle Br

I funerali dell'ex governatore si svolgeranno lunedì a Torre del Greco alle ore 16.30 nella chiesa dei Carmelitani Scalzi a corso Vittorio Emanuele. Lo si apprende da fonti del Comune.



Fu in mano alle Brigate Rosse per 89 giorni - Era il 27 aprile del 1981 quando Ciro Cirillo fu sequestrato dalle Brigate Rosse durante un drammatico rapimento avvenuto in via Cimaglia a Torre del Greco. Cirillo fu raggiunto - è stato poi ricostruito nel tempo - da cinque componenti delle Br nel garage sotto casa che fecero fuoco uccidendo l'agente di scorta, il maresciallo di polizia Luigi Carbone, e l'autista Mario Cancello, mentre fu ferito alle gambe l'allora segretario di Cirillo. Il sequestro Cirillo durò 89 giorni e le foto di Cirillo che stringeva tra le mani i quotidiani per dimostrare che fosse in vita sono diventate l'emblema di quella vicenda.



Cirillo fu liberato all'alba del 24 luglio dello stesso anno in un palazzo disabitato di via Stadera a Napoli. Il giorno precedente le Brigate annunciarono la liberazione di Cirillo a seguito del pagamento di un riscatto di quasi un miliardo e mezzo di vecchie lire. Cirillo, prima di approdare alla Regione Campania, era stato a lungo anche presidente della Provincia di Napoli.



L'ultima uscita pubblica - L'ultima uscita pubblica di Cirillo è dell'anno scorso, quando decise di festeggiare insieme a figli, nipoti e gli altri parenti i suoi 95 anni. Era il febbraio del 2016 quando convocò i suoi cari al Circolo Nautico di Torre del Greco per un pranzo al quale presero parte diversi amici politici della vecchia Democrazia cristiana, in particolare della città vesuviana dove risiedeva. Per l'occasione fu presente anche il sindaco Ciro Borriello.