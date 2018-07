Dura replica di Boeri a Salvini: "I dati non si fanno intimidire"

"Le dichiarazioni dei ministri Tria e Di Maio rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici nel nostro Paese e in grado di offrire supporto alle scelte del Parlamento e all'opinione pubblica". Lo scrive il presidente dell'Inps, Tito Boeri, replicando anche a Salvini che ne ha chiesto le dimissioni: "Siamo al negazionismo economico ma i dati non si fanno intimidire".