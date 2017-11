Duello Di Maio-Renzi in Rai?, Fico: "Richiesta Cda inopportuna"

"Inopportuna e irrituale". Con queste parole Roberto Fico rimanda al mittente la richiesta del Cda Rai di portare il confronto tv Di Maio-Renzi da La7 alla Rai. Per il presidente di vigilanza "non compete certo a me intervenire per modificare una trasmissione dai palinsesti". "Sembra quasi che mi si chieda di intervenire sulla mia forza politica, noi del M5s siamo entrati nelle istituzioni proprio per portare un cambiamento nella cultura istituzionale".