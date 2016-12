Droni Usa,Gentiloni:non è guerra

La possibilità che le basi vengano utilizzate per operazioni antiterrorismo "non è preludio a un intervento militare". Lo ha detto Paolo Gentiloni, riferendosi al consenso dato dall'Italia agli Usa a far partire droni armati statunitensi verso la Libia dalla base di Sigonella. Il ministro degli Esteri ha quindi precisato che "l'utilizzo delle basi non richiede una specifica comunicazione al Parlamento, ma sarà il ministero della Difesa a valutare".