Doppio mandato, Di Maio: "Se si va a votare mi auguro di essere ancora io il candidato premier"

Il leader dei Cinque Stelle ha anche aggiunto: "Per noi si può votare l'8 luglio, poi deciderà il presidente della Repubblica", ma "per noi saranno due mesi in cui inizia una nuova campagna elettorale e andremo a raccontare ai cittadini che tutte le forze politiche che dicevano di voler bene al Paese sono quelli che hanno pensato per 60 giorni ai propri interessi personali, al proprio cinismo politico".