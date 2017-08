Dopo il blocco allo Ius soli, altre 8 leggi a rischio stop

La legislatura comincia il conto alla rovescia, ma prima delle elezioni avrebbero dovuto arrivare a conclusione diverse importanti leggi. Lo stop, decretato da Gentiloni, allo Ius soli (e cioè il no alla fiducia prima dell'estate) potrebbe essere un sintomo importante anche per altri testi. Ecco le leggi che potrebbero finire sul binario morto in Parlamento.