Dopo-amministrative, Toti a TgCom24: Renzi ha sfasciato il Pd

"Fassino paga più colpe di Renzi che colpe proprie, è stato un discreto sindaco, non doveva essere punito così dagli elettori. Per costruire il partito della Nazione Renzi ha sfasciato quello che restava del Pd per voler prendere tutto e gli elettori lo hanno punito. Spacciare Bologna per una vittoria è una cosa che non si può sentire". Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, ospite di "Fatti e misfatti" su Tgcom24.