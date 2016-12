Dl terrorismo bloccato alla Camera, spunta norma "anti Greta e Vanessa"

18:59 - Obbligo di arresto in flagranza per gli scafisti. Lo prevede un emendamento al dl terrorismo, ora all'esame dell'aula della Camera. La norma vale per "i promotori, organizzatori e finanziatori" nonché per "coloro che materialmente provvedono al trasporto" degli immigrati. Nel testo c'è anche una norma chiamata "anti Greta e Vanessa", secondo cui chi intraprende viaggi in zone pericolose avrà "l'esclusiva responsabilità sulle conseguenze".

Arresto e ammenda di mille euro per chi tiene miscele esplosive - Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 1.000 euro per chiunque introduce nello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di terzi le sostanze e le miscele che sono qualificate "precursori di esplosivi", vale a dire che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi. Lo prevede una novità, approvata in commissione al dl terrorismo da oggi all'esame dell'Aula. L'arresto era già previsto nel testo originario del governo cosi' come l'ammenda, il cui tetto massimo era 247 euro.



Altri 300 uomini per il controllo del territorio - Dal 30 giugno di quest'anno il contingente militare per il controllo del territorio potrà essere aumentato di altre 300 unità (attualmente il tetto è fissato a quota 3mila).



Assunzione di 150 carabinieri - Via libera all'anticipazione dell'assunzione di 150 allievi carabinieri fra i vincitori del concorso bandito nel 2010, con l'obiettivo di garantire la disponibilità di personale per il controllo del territorio.



Via la patria potestà per i condannati in associazione terroristica - Perdita della potestà genitoriale, per i condannati per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo nei casi in cui coinvolgano minori nei loro reati.



40 milioni destinati all'operazione mare sicuro - Oltre 40 milioni di euro per l'operazione "mare sicuro", che serve a prevenire eventuali minacce terroristiche contro pescherecci e navi commerciali.



Meno privacy su social e pc - La polizia potrà utilizzare programmi per acquisire "da remoto" le comunicazioni e i dati presenti in un sistema informatico e viene anche autorizzata l'intercettazione preventiva sulle reti informatiche.



Ma il testo è fermo alla Camera: mancano i fondi - I lavori dell'Aula della Camera sul decreto antiterrorismo sono ancora bloccati, a causa dei problemi relativi alle coperture finanziarie. L'Aula avrebbe dovuto riprendere alle 18.30 quando cioè sarebbe dovuto arrivare il parere della Commissione Bilancio sugli emendamenti. Questa però ha a sua volta sospeso la propria seduta, che è stata riconvocata alle 19. I dubbi riguardano le coperture di alcuni emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, Difesa e Giustizia.