Dl terremoto, dal Senato via libera alla fiducia con 153 sì

L'Aula di Palazzo Madama ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto terremoto, per il quale il governo ha chiesto il voto di fiducia, con 153 sì, 104 no e un astenuto. Il decreto, che scade il 10 aprile, diventa definitivo visto che non ha subito modifiche rispetto alla versione licenziata dalla Camera.