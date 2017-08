Dl Sud, Ok della Camera a provvedimento con 276 sì: è legge

Via libera della Camera con 276 sì e 121 no al dl Sud che diventa legge. Il provvedimento, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, ha incasso anche la fiducia con 318 voti favorevoli. "Decreto Sud è legge. Condizioni più vantaggiose per investimenti e lavoro. Un'occasione per l'Italia", ha commentato su Twitter, dopo il voto, il premier Paolo Gentiloni.