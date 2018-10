Dl sicurezza, Salvini a Mattarella: "Rispettiamo Carta ma non fessi"

"Ho visto che il Presidente Mattarella ha richiamato l'articolo 10 della Costituzione. Figurarsi, li vogliamo rispettare tutti gli articoli della Carta, ma non vogliamo passare per fessi". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando del via libera al decreto sicurezza. "Se c'è chi scappa dalla guerra, per carità, è mio fratello. Ma molti di quelli che sono arrivati la guerra ce l'hanno portata in casa", ha aggiunto.