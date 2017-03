Dl sicurezza: ok a emendamento "arresto in flagranza differita"

La Camera ha approvato un emendamento al Dl sicurezza presentato da Fi ma sostenuto dal relatore, che prevede la possibilità dell'arresto in flagranza differita (per i soli reati in cui l'arresto è obbligatorio) e ciò se il reato con violenze alla persone o alle cose avvenga durante o in occasione di manifestazioni pubbliche e sia ripreso da telecamere e in immagini fotografiche e che l'identificazione avvenga entro 48 ore dal fatto.