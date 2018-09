Dl Genova, Toninelli: "Rafforzeremo misure in Parlamento"

"Nel decreto in vigore ci sono soprattutto misure concrete per la città, per i suoi abitanti, per le imprese e per il porto. Misure che rafforzeremo ulteriormente in Parlamento". Lo ha scritto su Facebook il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in merito al decreto Genova. "E' dal 14 agosto che sto lavorando duro per ridare a Genova e ai genovesi la dignità che meritano. E soprattutto un ponte solido il più presto possibile", ha aggiunto.