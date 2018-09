Dl Genova incompleto al Mef, Ragioneria lavora su coperture

Le stesse fonti del Mef "smentiscono categoricamente quanto riportato su un quotidiano online laddove si afferma che la Ragioneria starebbe bloccando il decreto legge sul ponte di Genova. La Ragioneria Generale dello Stato non ha bloccato il decreto, ma lo sta sbloccando". "E' opportuno precisare - proseguono dal Mef - che il provvedimento è giunto alla RGS senza alcuna indicazione degli oneri e delle relative coperture. I tecnici della Ragioneria stanno lavorando attivamente per valutare le quantificazioni dei costi e individuare le possibili coperture da sottoporre alle amministrazioni proponenti. Soltanto così il decreto può essere bollinato e trasmesso al Quirinale per la promulgazione".



Solitamente un provvedimento viene elaborato dagli uffici dei diversi ministeri e corredato da alcuni "strumenti" normativi, messi a punto dagli staff ministeriali, che lo accompagnano durante l'esame parlamentare. Nella fase successiva all'approvazione spetta alla Ragioneria dello Stato - che di fatto assume un ruolo di istituzione terza - quella di valutare se le coperture indicate sono adeguate al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione: la valutazione è necessaria perché il provvedimenti arrivi alla promulgazione da parte del Quirinale con tutti i crismi di costituzionalità. Senza un'adeguata copertura la pubblicazione in Gazzetta non può avvenire.



Dal momento del varo da parte del Consiglio dei Ministri, che può avvenire anche salvo intese, a quello dell'approdo in Gazzetta Ufficiale talvolta passano alcuni giorni nei quali l'interlocuzioni tra i vari uffici mira proprio a risolvere problemi di editing e di copertura, talvolta anche di messa a punto - ma non di modifica sostanziale - di una norma in accordo tra i ministeri competenti. In questo contesto il ruolo della Ragioneria è sia di esame "terzo" sulle coperture, sia di collaborazione con il governo per la soluzione dei problemi.