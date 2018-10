Dl fisco, Salvini: riscriviamolo da zero ma non passo per scemo, voglio copia del testo

"Ma è normale che loro abbiano montato tutta 'sta panna e poi neanche abbiano una proposta?". Così Matteo Salvini, che sull'ipotesi di crisi di governo tranquillizza: "Io sono un pescatore, mio nonno mi ha insegnato che non si deve mollare mai. E poi, nei comizi tutti mi dicono la stessa cosa: 'Matteo vai avanti, Matteo tieni duro'". "Ma a me che mi frega del condono? Io non sono stato eletto per fare il condono", chiosa sul caso "manina". Sottolineando: "Riscriviamo il Dl Fisco da zero, ma non passo per scemo: voglio copia del testo".

Sul caso della denuncia di Di Maio il ministro dell'Interno afferma: "Io ero a Mosca al convegno di Confindustria. Addirittura, il povero Conte, un galantuomo a cui va tutta la mia stima, a Bruxelles a difendere la Manovra da quelli che ci vogliono male. Proprio nello stesso momento, c'è qualcuno che va in televisione a parlare di manine misteriose, a dire che sulla manovra c'è il trucco, che andrà in Procura… Il problema è che intanto lo spread va a 3402".



"Io non sono stato eletto per fare il condono, mi creda - afferma al Corriere della Sera -. Io avrei dovuto essere alla Coldiretti. E poi avrei dovuto vedere mia figlia. Vorrà dire che la carichero' sull'aereo e me la porterò a Roma. Ci andrei anche a piedi, se potesse essere utile agli italiani. E il decreto possiamo riscriverlo da zero. Buttarlo e riscriverlo. Ma passare per scemo, questo no".