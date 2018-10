Dl fiscale, Conte convoca il Cdm: "Salvini non ci sarà? Il premier sono io" | Salvini: "Il decreto non si tocca"

Il caos sul dl fiscale si è scatenato mercoledì sera quando il vicepremier Luigi Di Maio aveva fatto sapere che il testo sulla pace fiscale inserito nella manovra "trasmessa al Quirinale non è quello su cui c'era l'accordo in Cdm", perché "c'è sia uno scudo fiscale per i capitali all'estero sia la non punibilità per chi evade. È un fatto gravissimo, manina politica o no, depositerò subito un esposto alla Procura della Repubblica".



L'intervento di Conte: "Sabato un nuovo Cdm" - Il premier al termine di una giornata ad alta tensione ha spiegato che "sabato mattina ci sarà un Consiglio dei ministri perché porterò il risultato della rilettura" del decreto e "avremo quindi la possibilità di confermare" il testo o, "nel caso dirimere qualche dubbio politico che è sorto".

Di fronte allo scontro esploso nella maggioranza, Conte ha spiegato di ritenere una crisi di governo "una prospettiva futuribile, improbabile" e "se ci fosse una crisi" dal caso del dl fiscale "in questa vicenda non dimostreremmo né passione né responsabilità".



Conte: "Salvini? Il premier sono io e il Cdm lo convoco io" - Quanto alla contrarietà di Salvini di prendere parte a un nuovo Cdm, Conte ha tuonato: "Se ci sarà Salvini al Cdm di sabato non lo so, perché c'è anche la campagna elettorale al Nord. Il Cdm si svolgerà, l'ho convocato io. Il premier sono io, decido io che si svolga un Cdm".



Salvini: "Io sabato ho altri impegni" - "Cdm convocato per sabato? Io sabato ho l'appuntamento con la Coldiretti e soprattutto con i miei figli. Il Paese è importante ma sono importanti anche i figli". Lo ha affermato Salvini parlando a Bolzano. Quanto a Conte, Salvini ha assicurato che "lo chiamerò perché apprezzo il lavoro che sta facendo. Spero che smettano tutti di fare polemiche. Non possiamo convocare consigli dei ministri per riapprovare decreti già approvati ma chiamerò Conte che è una persona squisita".



Di Maio: "Serve un chiarimento politico" - Sul condono fiscale "il tema, adesso, è politico ed ha bisogno di un chiarimento politico. Quindi la sede giusta è il Consiglio dei ministri, ma possiamo fare anche un vertice prima", ha sottolineato dal canto suo Luigi Di Maio, a margine dell'assemblea dei lavoratori Bekaert a Figline Valdarno. "Chi crede che sia suonato il requiem per il governo si sbaglia di grosso", ha proseguito.



"M5s non salva chi fa autoriciclaggio" - Sulla norma denunciata da Di Maio nell'ultima bozza del dl fiscale, ha chiarito: "M5s non può votare in Parlamento un testo che preveda scudi fiscali per gli evasori. Io salvo chi è nelle grinfie di Equitalia non chi fa autoriciclaggio e credo che neanche gli elettori della Lega si vogliano impelagare con la difesa degli evasori".



Lega: "Nessuno in Cdm, se non va Salvini" - La crisi non sembra però arginarsi tanto che dopo la defezione di Matteo Salvini al Consiglio dei ministri tutta la Lega ha fatto sapere compatta che non sarà al vertice: "Nessuno sarà alla riunione, se non va Salvini".



Scontro M5s-Lega, Salvini: "Il decreto non si tocca"- Salvini si era detto contrario a un "Cdm-bis" dopo l'ipotesi avanzata dal M5s per mettere una pezza al "pasticcio" del dl fiscale. "Cosa fatta capo ha - aveva detto infatti Salvini -. Io quando prendo impegni con Di Maio e i cittadini li mantengo. Quello che abbiamo discusso per ore ed ore in Consiglio dei ministri l'ho trovato scritto". "Il decreto resta - aveva quindi aggiunto -. Non possiamo approvare un decreto e modificarlo il giorno dopo. Ognuno prenda le sue responsabilità".



Sulla stessa lunghezza d'onda di Salvini anche Massimo Garavaglia, sottosegretario all'Economia, in quota Lega: "Tutti - aveva spiegato - sapevano le norme del decreto fiscale. Non so nulla di eventuali modifiche".



Il fronte del M5s - Il M5s da subito era apparso compatto e pronto a dare battaglia per cancellare la parte del testo incriminata. "Lunedì prima del Consiglio dei ministri c'è stato un tavolo politico in cui l'accordo raggiunto prevedeva nessun condono penale e niente scudo fiscale sui capitali esteri. Adesso Garavaglia e la Lega ci dicono che approvano una norma che introduce condoni penali e scudi fiscali per capitali all'estero? Allora c'è un problema politico", aveva detto infatti la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli. Sulla stessa lunghezza d'onda anche il presidente della Camera, Roberto Fico: "E' chiaro che al di là di ciò che è successo, questo lo vedrà il Cdm nella propria interlocuzione, sono fermamente contrario a che ci sia questo articolo all'interno del decreto".



Berlusconi: "Siamo alle comiche, spero governo duri poco" - Sul decreto fisco "siamo alle comiche, è molto doloroso assistere a questo teatrino, questo è un governo innaturale", ha commentato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "È molto brutta l'immagine che stiamo dando in Europa e in giro per il mondo - ha aggiunto -. Io spero che questa situazione duri poco", ha aggiunto.