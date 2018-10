Dl fisco, Conte: non daremo mai aiuti agli evasori, vale il contratto M5s-Lega

In una intervista al Fatto quotidiano, il premier aggiunge: "Una crisi di governo non è assolutamente nell'ordine delle cose. E niente dimissioni Il mio lavoro è appena iniziato. Ci aspettano ancora tante azioni da compiere e obiettivi da raggiungere. Fin dalla sua formazione, questo governo si è contraddistinto per unione e serietà di intenti".



"Nel corso dell' euro-summit nessuno ha messo sul banco degli imputati l'Italia", ricorda il presidente del Consiglio. "Sono stato io a illustrare le linee fondamentali e alcuni dettagli della nostra manovra economica. Ho richiamato i dati che dimostrano che le ricette economiche del passato hanno compromesso la crescita. I nostri partner europei sanno che devono essere gli organi della Commissione a interloquire con il governo italiano ed è per questo che si sono perlopiù astenuti da improvvidi commenti".



E, sulla reazione dei mercati e il problema spread, taglia corto: Non esiste alcuna soglia di panico. "Ciò che mi sta a cuore - ribadisce Conte - è il futuro degli italiani. Dobbiamo rispettare gli impegni presi con loro, riassunti nel contratto di governo, in un quadro di sostenibilità finanziaria che ci assicuri le risorse necessarie a realizzare le riforme programmate".