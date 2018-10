Dl fiscale, Matteo Salvini: Cdm di sabato? Se serve ci sarò

"Ancora non è stato convocato il Consiglio, ma se serve che Salvini ci sia, Salvini ci sarà". Lo afferma il vicepremier Matteo Salvini a Viva l'Italia, su Rete 4. Il leader leghista ha comunque ricordato i suoi impegni in campagna elettorale e il desiderio di passare qualche ora in famiglia. "A Di Maio dico che se ci sono problemini si risolvono: abbiamo un contratto da attuare", ha concluso.