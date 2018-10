Dl fiscale, Di Maio: "Chi crede sia requiem del governo si sbaglia"

"Chi crede che sia suonato il requiem per il governo si sbaglia di grosso". Lo ha affermato il vicepremier Luigi Di Maio, ospite nella nuova trasmissione di Rete 4 "W l'Italia – Oggi e domani", parlando delle difficoltà con l'alleato Lega per via del dl fiscale. "L'irrigidimento di queste ore va risolto - ha aggiunto - Sono contento che Conte abbia convocato una riunione. Con Salvini possiamo continuare a risponderci a mezzo stampa per sempre, ma spero che possa rinunciare a qualche appuntamento e risolvere la questione".