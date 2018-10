Dl fiscale, Cesara Buonamici: "Impensabile fare questi annunci in tv"

Continua a far parlare la dichiarazione di Luigi Di Maio a Porta a Porta che aveva annunciato di voler denunciare in Procura la manomissione del decreto fiscale. "Una manina – tecnica o politica non lo so – ha aggiunto una cosa che io non voterò", aveva detto da Bruno Vespa il ministro. Ma le sue affermazioni, oltre a provocare un terremoto nella maggioranza, hanno fatto storcere il naso agli osservatori: “È impensabile che un ministro vada ad annunciare una cosa del genere in una trasmissione televisiva", ha commentato Cesara Buonamici, storico volto di Canale Cinque, a Stasera Italia. "Sarebbe stato più corretto, se aveva gli elementi, agire prima e poi darne comunicazione. Denunciare membri del governo o funzionari dello Stato è una cosa gravissima", ha concluso la giornalista.