Dl enti locali, il governo chiede il voto di fiducia

Il governo ha chiesto il voto di fiducia per il decreto che contiene misure finanziarie urgenti per gli enti locali. A porre la questione di fiducia è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi. L'Aula del Senato, intanto, ha bocciato le questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Il voto del provvedimento è previsto per martedì.