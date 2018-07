Dl dignità, Salvini: se non è d'accordo, Boeri si dimetta | Replica del presidente Inps: "I dati non si fanno intimidire"

"Non so se qualcuno - dice - dalla sera alla mattina ha tolto dei numeri, aggiunto dei numeri. So che è un decreto che mira a creare nuovi posti di lavoro e so per certo che ci sono alcuni organismi, penso all'Inps, con cui non ho da fare polemiche personali perché non mi interessano, che però hanno una visione della realtà che è assolutamente lontana da quella degli italiani, da quella del mondo del lavoro, del mondo delle pensioni", afferma ancora Salvini da Mosca.

"Siccome il presidente dell`inps fa politica, e ha un altro modo di vedere il futuro, tu ti dimetti. Così non è e va beh, noi siamo al governo e mi dispiace per chi ha perso le elezioni".



La replica di Boeri: "Siamo al negazionismo economico" - "Le dichiarazioni dei ministri Tria e Di Maio rivolgono un attacco senza precedenti alla credibilità di due istituzioni nevralgiche per la tenuta dei conti pubblici e in grado di offrire supporto informativo alle scelte del Parlamento e dell'opinione pubblica. Nel mirino l'Inps, reo di avere trasmesso una relazione 'priva di basi scientifiche' e, di fatto, anche la Ragioneria Generale dello Stato che ha bollinato una relazione tecnica che riprende in toto le stime dell'Inps. Quanto al merito, siamo ai limiti del negazionismo economico". Lo afferma il presidente Inps Tito Boeri in una nota. "Consapevoli dell'incertezza che circonda le stime svolgeremo, come sempre, il monitoraggio attento, che peraltro la legge ci richiede. Ma sin d'ora, di fronte a questi nuovi attacchi - e a quelli ulteriori del ministro Salvini - non posso che ribadire che i dati non si fanno intimidire".



Dl dignità monitorato trimestralmente - Ogni tre mesi l'Inps monitorerà l'andamento delle nuove norme sul lavoro contenute nel decreto dignita' per verificarne l'impatto economico. E' quanto si legge nell'articolo 14 del decreto dignita' relativo alle coperture, assente nelle prime bozze del provvedimento ed aggiunto nella versione definitiva bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato.



"Al fine di garantire la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale delle maggiori spese e delle minori entrate di cui all'articolo 1 e 2 - si legge - e comunica le relative risultanze al ministero del Lavoro e al ministero dell'Economia entro il mese successivo al trimestre di riferimento anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere".