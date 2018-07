Dl Dignità, Matteo Salvini: "Preferisco i voucher al lavoro nero"

Martina: "Pd contrario a reintroduzione dei voucher" - Il segretario del Partito democratico Maurizio Martina è contrario alla reintroduzione dei voucher. "Non credo si debba tornare indietro per reintrodurre uno strumento che abbiamo lasciato - ha detto rispondendo ai giornalisti in conferenza stampa alla Camera -. Ci sono altre soluzioni, anche in settori fondamentali come l'agricoltura".



governo. Testo dl Dignità alla Camera il 24 luglio - L'Aula della Camera inizierà l'esame del decreto legge dignità a partire dal 24 luglio. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, fissando la data per la discussione generale. Le votazioni sul testo, la cui pubblicazione in Gazzetta ufficiale è stata annunciata come "imminente" dal governo ai capigruppo della Camera, si terranno nelle giornate del 25 e del 26 luglio.