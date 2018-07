Dl Dignità, M5S-Lega: più assunzioni a centri impiego

Rafforzare gli organici dei centri per l'impiego. E' una delle proposte di modifica al decreto Dignità concordata tra Movimento 5 Stelle e Lega. Nell'emendamento, depositato nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera, si prevede infatti che le Regioni fissino una quota delle assunzioni che potranno fare tra 2019 e 2021 per potenziare i centri per l'impiego "al fine - si legge - di garantirne la piena operatività".