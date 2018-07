Dl dignità, imprenditrice: “Con queste norme non è possibile assumere”

“Io ho due fabbriche, 40 operai, siamo pieni di lavoro, vorrei assumere, ho l’esigenza di assumere, ma questo decreto dignità ci mette in crisi”. E’ così che Vanessa, titolare di una azienda metalmeccanica di Castelfranco Veneto, commenta a Stasera Italia le nuove norme che potrebbero essere inserite dal Decreto Dignità. In particolare, al centro delle polemiche è la stretta sui contratti a termine secondo cui ogni rinnovo costerebbe lo 0,5% in più.



Per questa imprenditrice creare nuovi posti diventerà molto difficile: “Se assumo un giovane e nel contratto scrivo come causale ‘tornire’, se per esigenze aziendali lo metto a fresare, mi può fare causa”. Un rischio che Vanessa non si vuole assumere, ma che mette in crisi il futuro della sua azienda e quello di tanti giovani in cerca di lavoro.