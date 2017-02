Dl Banche, il governo pone la questione di fiducia alla Camera

Il governo ha posto la questione di fiducia all'Aula della Camera sul decreto legge sulle banche, blindando senza modifiche il testo approvato in Senato. Lo ha comunicato all'assemblea di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia cominceranno mercoledì alle 14.15, mentre la chiama prenderà il via alle 16.20.