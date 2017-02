DJ Fabo, premier Gentiloni: confronto parlamentare è doveroso

"Mi sento colpito dalla vicenda come tutti i nostri concittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, a proposito della decisione di Fabiano Antoniani, Dj Fabo, di farsi ricoverare in Svizzera per il suicidio assistito. "Voglio ricordare che la legge sulla quale il Parlamento è chiamato a pronunciarsi riguarda il testamento biologico e non l'eutanasia", ha precisato Gentiloni.