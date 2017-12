Discorso di fine anno, Grasso: eterno presente è pericolo reale

Matterella "ci invita a non cadere nella 'trappola di un eterno presente'. Un sentimento che porta ad ignorare il passato e a oscurare l'avvenire: un pericolo estremamente reale in questo momento, non solo nel nostro Paese". Così Pietro Grasso, commentando il discorso di fine anno del Capo dello Stato, che cita ancora per ricordare che "la democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro".