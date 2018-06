Diritti Gay, Spadafora al Pompei Pride: "L'Italia non tornerà indietro"

"Sono qui per testimoniare il mio sostegno e quello del governo. So che in una parte del governo non c'è la stessa sensibilità ma l'Italia non tornerà indietro e non si perderanno i diritti conquistati". Così il sottosegretario alle Pari Opportunità Vincenzo Spadafora, durante il Pompei Pride. "Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto", spiega.