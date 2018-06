Diritti Gay, Fontana: Spadafora non parla a nome governo

"Il sottosegretario Spadafora parla a titolo personale, e non a nome del governo, né tantomeno della Lega. Per quanto ci riguarda, la famiglia che riconosciamo e sosterremo, anche economicamente, è quella sancita e tutelata dalla Costituzione". Così il ministro per la Famiglia e le Disabilità Lorenzo Fontana, dopo che Spadafora, partecipando al Pompei Pride, aveva detto di essere presente per mostrare il proprio sostegno e quello del governo.