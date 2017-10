Diritti delle donne, un premio all'onorevole Elena Centemero

Elena Centemero , deputata di Forza Italia e Presidente della Commissione Eguaglianza e non discriminazione del Consiglio d’Europa , ha ricevuto al Cairo il premio " Excellent Advocacy for Women Awards " per i risultati raggiunti in favore dei diritti delle donne , per l’impegno nella promozione di azioni tese a migliorare la condizione delle donne , a eliminare la discriminazione di genere e a combattere la violenza.

Il riconoscimento è stato conferito dalla BPW International (International Federation of Business and Professional Women). Si tratta di uno dei network più influenti a livello mondiale di donne imprenditrici, lavoratrici e professioniste. La BPW International ha affiliati in 110 Paesi e svolge funzioni consultive presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e presso il Consiglio d’Europa.



Si tratta di un riconoscimento internazionale molto importante che le è stato consegnato durante il XXIX Congresso Internazionale BPW International dove la deputata brianzola è intervenuta come relatrice.



"L’impegno dell’onorevole Elena Centemero per la parità di genere a livello europeo e non solo può essere tranquillamente considerato un’eccellenza della nostra Lombardia e della Brianza. Un’eccellenza che riceverà il giusto riconoscimento per gli sforzi di questi anni" aveva commentato Fabrizio Sala, vice Presidente di Regione Lombardia, prima della premiazione.