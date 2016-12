Direzione Pd, Speranza: su Italicum proposta Renzi insufficiente

L'apertura di Matteo Renzi a modificare l'Italicum e la creazione di una "commissione" preposta all'interno del Pd non bastano a Roberto Speranza, della minoranza dem. "Io fino all'ultimo istante non mi voglio sottrarre a nessun tentativo: si vuole fare un comitato? Bene. Ma serve un'iniziativa Pd e una spinta del governo. La proposta che hai fatto oggi non è sufficiente", ha detto infatti Speranza in Direzione Pd rivolgendosi a Renzi.