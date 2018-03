Direzione Pd, Renzi soddisfatto per unità su linea dell'opposizione

Matteo Renzi avrebbe espresso compiacimento per la direzione del Pd, ringraziando il presidente Matteo Orfini e il segretario reggente Maurizio Martina per il buon lavoro svolto. Lo si apprende da fonti vicine all'ex segretario. Chi "oggi parla di attacchi" da parte di Renzi, affermano le stesse fonti, "non coglie nel segno: il Pd è unito e compatto sulla linea dell'opposizione e in attesa del congresso".