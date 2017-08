Direzione Pd, Renzi: "Serve veto al fiscal compact nei trattati Ue"

Un approccio diverso sul deficit e il veto sul fiscal compact nei trattati Ue: è quanto auspica Matteo Renzi per l'Italia che, dice, "dovrà chiarirsi in merito con i partner europei". L'ex premier lo ha detto, da quanto si apprende, alla direzione Pd, sostenendo che "abbiamo vinto la battaglia sulla flessibilità perché in Europa abbiamo messo un diktat". Renzi ha poi esortato ad andare avanti sullo ius soli che, ha detto, è "un principio di civiltà".