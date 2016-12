Direzione Pd: ok unanime a Renzi

La direzione del Partito democratico ha approvato all'unanimità la relazione del segretario Matteo Renzi sulle riforme. Al voto non hanno però partecipato gli esponenti della minoranza Pd. "Abbiamo detto con chiarezza - ha spiegato il bersaniano Alfredo D'Attorre - che le riforme si votano in Parlamento, non in direzione".