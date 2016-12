Direzione Pd, i riformisti si preparano alla resa dei conti: "Così non va"

La direzione dem è prevista per le 21 di lunedì. All'ordine del giorno, come ha spiegato il presidente del Pd Matteo Orfini, l'analisi della situazione politica e, quindi, anche del voto nelle sette regioni.



Cuperlo: "In direzione discussione serena ma franca" - A gettare acqua sul fuoco è Gianni Cuperlo, leader della sinistra dem. Dalla direzione nazionale del Partito democratico di lunedì, dice, "mi aspetto una discussione serena ma franca. Nessuno di noi è intenzionato nella maggioranza e nelle cosiddette minoranze ad arrivare ad una resa dei conti, che sono espressioni che io non amo e che non applico al dibattito interno di un partito".



"Il risultato delle elezioni di domenica deve farci riflettere - aggiunge -, Io ho riconosciuto i meriti e anche il valore del successo conseguito sul piano numerico, ma politicamente è bene discutere di cosa intendiamo per partito della nazione, perché se l'idea è un partito che piega la sinistra nel suo insediamento sociale come condizione per sfondare nell'altro campo, forse le urne non hanno dato la conferma di questa impostazione. Allora io mi auguro che lunedì ci sia una discussione seria e serena su questo punto".