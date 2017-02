Direzione Pd, Delrio: "Le dimissioni di Renzi non sono all'odg"

"Abbiamo un segretario che è Matteo Renzi, che ha convocato una riunione lunedì per poter discutere. Tutto il resto non credo sia all'ordine del giorno". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio in merito alla direzione del Pd in programma. E sulle tensioni interne al partito ha aggiunto: "Il Pd sta su una polveriera se c'è gente che accende fuochi. E' bene che tutti lavorino all'unità e non alla divisione".